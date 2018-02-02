Военные взяли под контроль еще одно село на Луганщине, - штаб АТО

Украинские военнослужащие установили контроль над селом Катериновка в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтрольный Украины. Военнослужащие Вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возврату к мирной жизни", - говорится в сообщении.

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Ранее сегодня волонтер Юрий Мысягин сообщил в Facebook , что украинские военные освободили поселок Катериновка.

"Жилой поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно", – написал он.

Волонтер добавил, что все было сделано согласно минским договоренностям.

Ранее наши военнослужащие взяли под контроль поселок Новоалександровка, который долгое время находился в "серой зоне".