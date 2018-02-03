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<span class="label red">Видео</span> В Харькове провалилось под землю здание
Фото: vodokanal.kharkov.ua

Видео В Харькове провалилось под землю здание

К счастью, никто не пострадал

03.02.18 278
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В Харькове из-за аварии на канализационном коллекторе на улице Грековской провалилось здание. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

По словам очевидцев, в здании располагалась раздевалка и склад фирмы, которая занимается электромонтажными работами.

"Пострадавших нет. В канализационный коллектор "ушли" два барабана кабеля на полмиллиона гривен", - написал очевидец Олег Бабич.

В мэрии сообщили, что просадка грунта вокруг канализационного коллектора произошла вследствие разрушения его сводов от газовой коррозии.

В Харьковводоканале сообщили об организации штаба по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, к работам подключили киевских специалистов.

"На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту", - сообщил заместитель генерального директора Харьковводоканала Александр Коваленко.

По его словам, это позволяет не отключать абонентов от водоснабжения, а также предотвратило выход сточных вод на поверхность земли. Коваленко заверил, что развитие обрушения котлована уже полностью предотвращено.

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