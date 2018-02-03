Климкин: Ослабление санкций против РФ расколет Европу

Любые уступки будут расценены в Кремле как слабость Запада

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что санкции в отношении России должны сохраняться в полном объеме до полного выполнения минских соглашений. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post, передает DW.

"Даже частичная отмена санкций до того, как Москва выполнит все условия минских договоренностей, будет представлена Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы. А это - даже если и многие не хочет это слышать - является главной целью России", - предостерег министр.

Климкин сообщил, что приоритетом в сотрудничестве Киева с новым немецким правительством будут дальнейшие совместные усилия по прекращению российской агрессии против Украины. Другим направлением будет усиление экономического сотрудничества между странами.

"Интерес немецких фирм к Украине растет", - отметил он, добавив, что их привлекают прежде всего хорошая логистика и относительно дешевая рабочая сила в нашей стране.

Также, по словам министра, немецкие фирмы пользуются первыми плодами процесса реформ и открывают Украину как "страну новых возможностей".