Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в "ДНР"

Пятеро наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ вчера попали под обстрел недалеко от подконтрольного "ДНР" города Ясиноватая.

"Когда в 14.08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10–15 метрах к востоку от них", - сообщается на сайте ОБСЕ.

Наблюдатели немедленно покинули этот район и вернулись на свою базу в Донецке.



Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы, перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов, которые запрещены минскими договоренностями.

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"В период с 13:00 до 13:50 команда Миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–2 км к западу. С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1–2 км к западу", - говорится в сообщении.

Напомним, глава ОБСЕ впервые съездил на Донбасс.