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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 3 февраля
Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 3 февраля

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 3 февраля
Фото: Минобороны

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 3 февраля

03.02.18 117
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