"Челноки" заблокировали пункт пропуска на украино-польской границе

Так называемые "челноки" блокируют пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области на украино-польской границе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.



"03.02.2018 в 11.05. Пропускной пункт Рава - Русская, люди также перекрыли движение, 20 человек ходят по пешеходному переходу", - написал Зинкевич.

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Напомним, вчера "челноки" предупреждали о будущем блокировании пунктов пропуска. Как сообщили организаторы, на акцию протеста выйдут люди, которые до сих пор недовольны законом о новом порядке пересечения границы.

С 1 января в Украине вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.