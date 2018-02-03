Газ для украинцев может существенно подорожать уже с апреля

Для начала на 62 %

Цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривень за тысячу кубометров (без НДС), если условие постановления №187 от 22 марта 2017 года, которое определяет цену на газ, не будет изменено.

Эта информация содержится в анализе проекта финплана НАК "Нафтогаз Украины", проведенного Министерством финансов, которое есть в распоряжении Українських Новин.

В дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей сейчас, до 8 530 гривень за тысячу кубометров.

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Также в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187.

Напомним, Коболев сказал, при каком условии могут снизить цену на газ для населения.