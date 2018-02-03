Украинская полиция через полгода займется стратегическими разработками и анализом

В Национальной полиции через шесть месяцев появится новое подразделение под названием "Департамент стратегических разработок и анализа".

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом во время совещания руководства Департамента криминальной разведки сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, уже согласована стратегия создания нового подразделения.

"В аппарате Нацполиции произойдет слияние одного из управлений уголовного розыска с одним из структурных департаментов. Запланировано завершение процесса создания этого подразделения через шесть месяцев", - отметил Аброськин.

По его словам, все претенденты на несение службы в этом подразделении будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

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