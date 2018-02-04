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Главная » Страна » Видео В Киеве Mercedes, убегая от патрульных, врезался в четыре автомобиля

Видео В Киеве Mercedes, убегая от патрульных, врезался в четыре автомобиля

<span class="label red">Видео</span> В Киеве Mercedes, убегая от патрульных, врезался в четыре автомобиля

Два человека погибли, три получили травмы

04.02.18 141
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В Киеве в ночь с 3 на 4 февраля на проспекте Шухевича произошло ДТП с участием 5 автомобилей. В результате столкновения 2 человека погибли, еще 3 пострадали. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный". Информацию об аварии подтвердили и в Управлении патрульной полиции Киева, передает "Громадське".

Предварительно, около полуночи водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.

За несколько сотен метров Mercedes врезался в Dacia - последнего отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes въехал в 3 автомобиля.

На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и врачи "скорой".

До приезда "скорой" на месте погибли 2 пассажира Dacia.

Водителя Mercedes госпитализировали.

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