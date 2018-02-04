В Киеве на Крещатике протестуют участники движения "Авто Евро Сила", которые требуют доступной растаможки автомобилей на европейских номерах. Об этом сообщает УНН.

Автомобили стоят вдоль главной улицы столицы в несколько рядов от Майдана Независимости до ЦУМа.

"Если стоимость автомобиля 1 тысяча евро, а 2 тысячи евро этого автомобиль - это растаможка, ну что это за нелепица? Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", - приводит издание слова одного из активистов.

По его словам, акция не бессрочная, а продлится примерно до 15:00. Колонна автомобилей планирует проехать главными улицами Киева.

Автомобилисты проводят свою акцию в один день с запланированным маршем партии "Рух новых сил" за отставку президента Петра Порошенко.