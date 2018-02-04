В Ужгороде пытались поджечь офис организации закарпатских венгров

Утром в воскресенье, 4 февраля, в окно здание областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил депутат Василий Брензович, пишет Mukachevo.net.

Он подтвердил, что был совершен акт вандализма. Здание не повреждено, пострадавших нет, а местные правоохранители отреагировали почти мгновенно.

"Отмечу, очень отрадно, что правоохранительные органы практически сразу отреагировали на происшествие", - сказал Брензович.

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Он выразил надежду, что данное происшествие будет расследовано и этот акт не навредит украинско-венгерским отношениям.

В полиции Закарпатья сообщили, что проверяют факт возможного поджога здания в центре Ужгорода.

"Сегодня, в 4.30 утра в милицию поступила информация о том, что произошло задымление в одном из офисов Ужгорода. К нам обратились работники ГСЧС. На место выехала следственно-оперативная группа, которая на данный момент еще там работает. Сейчас правовой квалификации случае нет, поскольку на данный момент собственно и устанавливается, что произошло на месте происшествия", - отметила спикер Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Ранее в Берегово полиция не дала сжечь флаг Венгрии.