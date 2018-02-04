Саакашвили пообещал представить альтернативное правительство и кандидатов в президенты

Лидер Руха новых сил собирается ездить к депутатам и убеждать их голосовать за отставку Порошенко

Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили обещает до следующего митинга 18 февраля представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты. Об этом он заявил на вече на Европейской площади, передает Украинская правда.

"До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать", - сказал он.

По словам Саакашвили, на сайте Руха новых сил также будут опубликованы адреса депутатов, которые, по его мнению, должны голосовать за отставку президента Петра Порошенко.

"Мы опубликуем фотографии и адреса депутатов, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Мы поедем к ним домой и расскажем, чего мы от них хотим", - заявил он.

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В ходе вече Саакашвили зачитал список украинских военных, погибших в январе этого года.

"Пока наши воины гибли за свою родину, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину индийского океана. Плевал он на наших солдат, плевал он на Украину", - заявил Саакашвили.

Он также обвинил в некомпетентности премьера Владимира Гройсмана.