АТО: один наш боец получил ранение, другой – боевую травму

Боевики выпустили около 12о-мм 10 мин в сторону позиций АТО у Каменки

4 февраля в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе российско-оккупационные группировки продолжали осуществлять огневые провокации против украинских военных, применяя оружие, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 было зафиксировано три обстрелы наших позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате этих преступных действий один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один - получил боевую травму.

На донецком направлении враг неподалеку Каменки вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около десяти мин этого калибра. В Приазовье боевики применили гранатометы по нашим опорных пунктам у Водяного.

На луганском направлении оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево.

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Последний на данный момент обстрел завершился около 10:00 и с тех пор, вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня.