Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Украину в рейтинге демократий определили как "гибридный режим"

Инфографика Украину в рейтинге демократий определили как "гибридный режим"

<span class="label red">Инфографика</span> Украину в рейтинге демократий определили как "гибридный режим"
Фото: infosmi.net

Учитывались избирательный процесс, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура

04.02.18 209
200

Украина заняла 83 позицию из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit. Об этом сообщает Украинская правда.

В обнародованном на прошлой неделе отчете Украина имеет общий балл 5.69.

При его определении учитывалось 5 аспектов – избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.

Исходя из баллов по 60 показателям в пределах этих категорий, каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.

Украину классифицировали как "гибридный режим".

В категории "избирательный процесс и плюрализм" наша страна набрала 6.17 баллов, "политическое участие" – 6.67, "политическая культура" – 6.25, "гражданские свободы" – 6.18. Меньше всего баллов Украина получила по показателю "функционирования власти" – лишь 3.21.

Из рейтинга можно легко увидеть, что, если бы показатель "функционирование власти" был выше, средний балл Украины был бы более 6-ти, и она была бы отнесена к категории "несовершенная демократия", а не "гибридный режим".

В 2016 и 2015 годах Украина имела несколько более высокий балл – 5.7, в 2006 и 2008 годах – 6.94.

К авторитарным режимам отнесены Россия (135 место), Беларусь (138) и Казахстан (141).

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Украина опередила Россию в рейтинге верховенства праваВ Украине самый низкий уровень экономической свободы в ЕвропеУкраинцы за год более 4 млн раз пересекли границу с Россией

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 6647
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 4318
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 20965
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 4480
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 3402
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 2620
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 8800
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 1819
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 2315
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2158
  1. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 8845 / 20965
  2. Кому в Украине следует ждать экстренную помощь, а кому неотложную 5555 / 5943
  3. Президента России можно будет выбрать во Львове 4244 / 4811
  4. Газ для украинцев может существенно подорожать уже с апреля 3610 / 3849
  5. Мастер фобий. Почему чехи проголосовали за Земана и чем это чревато 3172 / 3395
  6. В Киеве работают мошенники-установщики квартирных счетчиков 3078 / 3561
  7. Невероятно, но факт. 4 фантастические истории, подтверждённые документами 3078 / 3797
  8. В Киеве проходит марш сторонников Саакашвили 2837 / 3286
  9. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 2518 / 3113
  10. Панораму Марса показало NASA 2404 / 2720
  1. Кому в Украине следует ждать экстренную помощь, а кому неотложную 31 / 5943
  2. Мастер фобий. Почему чехи проголосовали за Земана и чем это чревато 19 / 3395
  3. Борщ наш. Перчений маніфест про національну ідентифікацію українців 16 / 1899
  4. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 16 / 20965
  5. Газ для украинцев может существенно подорожать уже с апреля 15 / 3849
  6. В Киеве работают мошенники-установщики квартирных счетчиков 11 / 3561
  7. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 11 / 6647
  8. Президента России можно будет выбрать во Львове 10 / 4811
  9. Панораму Марса показало NASA 9 / 2720
  10. В Киеве проходит марш сторонников Саакашвили 7 / 3286
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.