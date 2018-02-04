ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в трех областях Украины 5 февраля

В понедельник, 5 февраля, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируется значительная опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 5 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что 5 февраля в Украине резко похолодает. Согласно данным украинского Гидрометцентра, практически на всей территории страны будет минусовая температура.