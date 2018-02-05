Теряем союзника. Как должна реагировать Украина на скандальный закон, принятый в Польше

Должна ли Украина отозвать своего посла из Польши и в чём суть принятого сеймом закона против украинских националистов

Текст документа, вызвавшего ожесточённые споры и международный скандал, состоит из двух частей. В первой говорится о том, что к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто поддерживает и пропагандирует преступные, по мнению поляков, действия украинских националистических организаций ОУН и УПА, сотрудничавших с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. Наказывать предлагают и тех, кто возражает против фактов преступной деятельности украинских националистов. На законодательном уровне вносится понятие "Волынская резня", за отрицание которой авторы документа тоже предлагают привлекать к ответственности.

Вторая часть законопроекта касается наказания тех, кто очерняет роль Польши во Второй мировой войне. Если закон вступит в силу, за обвинение поляков в преступлениях, совершённых нацистами, вас могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до трёх лет.

Инициативу польских депутатов раскритиковали в США и ЕС. Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что этот документ может подорвать свободу слова в стране и ухудшить отношения поляков с зарубежными партнёрами, а представители ОБСЕ потребовали от президента Анджея Дуды ветировать документ. Подтверждения слов представительницы госдепа долго ждать не пришлось. Израиль уже заявил о намерении отозвать из Варшавы своего посла.

В самой Польше против закона выступили общественные деятели, распространив в медиа соответствующее заявление. "Мы, нижеподписавшиеся, выступаем против поправок в закон об Институте национальной памяти, принятый сенатом Польши. Внесение изменений в закон об ИНП узаконивает уже присутствующие в обществе разновидности дискриминации и проявления агрессии, способствует осуждению отдельных персон и этнических групп, обостряет ксенофобию, становится толчком для преступности, которая основывается на ненависти, углубляет кризис правовой системы, кризис в общественной, политической, дипломатической и информационной плоскостях", — говорится в совместном заявлении нескольких десятков польских активистов.

Иван Крулько народный депутат, член депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям между Украиной и Польшей

— Вся эта антиукраинская истерия со стороны польской власти не новость. Фактически она началась с момента, как к власти пришла партия "Право и справедливость" (ПиС), а чуть позже к ним присоединилась ещё более правая и популистская сила Кукиз’15.

С этого момента отношения между Украиной и Польшей, действующие по принципу "Прощаем и просим прощения", перестали работать. Хотя наладить непростой диалог с поляками мы смогли ещё в 1990-х годах. Наши отношения, нужно признать, натянутыми были всегда, в разные периоды истории.

Сейчас деятельность сейма выгодна в первую очередь РФ — агрессору и оккупанту. Закон про Институт национальной памяти — это просто пособничество России в её пропаганде, которая ведётся по всему миру против Украины. Считаю, что настоящие стратегические партнёры, или как ещё любят называть Польшу — "адвокаты Украины" — так бы себя не вели. Особенно в тот момент, когда нам нужна помощь в противостоянии одной из наибольших армий мира и в момент, когда наши солдаты воюют за мирную жизнь в том числе и Европы. Польша просто использует нашу слабость, и использует её, чтобы заложить какие-то политические идеи для внутреннего избирателя. Эти две правящие партии хотят заработать себе политические дивиденды.

Даже с юридической точки зрения этот закон абсолютно некорректен. И радует, что другие страны, в том числе и Израиль, жёстко реагируют на его принятие.

Нет смысла затрагивать историю, сложные моменты XX века. Тогда каждая страна боролась за своё самоопределение. УПА тоже противостояли нацистам и большевикам, безусловно, у них могли быть столкновения и с польскими патриотами. Всё это должно быть предметом обсуждения историков, но не политиков.

Я не думаю, что Украина инициирует отзыв посла. Но точно будет реакция, когда парламент соберётся на новую сессию.

Виталий Кулик директор Центра исследований проблем гражданского общества

— Такие действия со стороны польских властей — это подыгрывание националистическим настроениям и демонизация мигрантов на территории Польши. Почему-то сейчас для поляков украинцы стали врагами в контексте событий Второй мировой войны. Очевидно, тамошние политики поняли, что к украинским мигрантам у граждан Польши неприязни нет, поэтому решили сыграть на исторических событиях. Считаю, что так представители польских правых хотят создать некий политический драйв.

Надеюсь, украинская сторона не будет симметрично реагировать на действия соседей. Украине не нужно принимать законы о запрете польской идеологии. Хотя сейчас уже такая инициатива есть — в ней фигурируют не только поляки, но и венгры, румыны и советские войска. Но если что-то такое примут, это усугубит и без того проблемные отношения с нашими соседями.

Украинская власть должна искать поддержку в первую очередь среди либеральной элиты и молодёжи, а ещё у европейских институций. Задача украинской власти — информировать польского обывателя. У нас для этого есть много возможностей: и польские издания, и лояльность многих лидеров общественного мнения. Но, к сожалению, мы не активные, действуем по факту. Думаю, это потому, что наше Министерство иностранных дел не может похвастать своей независимостью. Все дипломатические решения принимаются в Администрации президента, а не в стенах МИДа.