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Главная » Страна » Супрун: Финансирование закупок препаратов для онкобольных выросло вдвое

Супрун: Финансирование закупок препаратов для онкобольных выросло вдвое

Супрун: Финансирование закупок препаратов для онкобольных выросло вдвое
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Руководитель Минздрава признала, что этого недостаточно

04.02.18 234
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За последний год в Украине вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых и на 63% – для лечения рака у детей. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Удалось использовать дополнительные 100 млн грн для закупок лекарств.

Руководитель Минздрава признала, что этого недостаточно, чтобы помочь всем онкобольным.

Однако она уверила, что власть принимает меры, чтобы расширить доступ к лечению и основным лекарствам для борьбы с раком, уменьшить финансовый груз для каждой семьи, которая столкнулась с этим заболеванием.

По словам Супрун, больных раком ежегодно становится больше, и это глобальная тенденция. В этой связи она призвала украинцев вести образ жизни, который уменьшает риск заболеть раком, ведь профилактика дает на 50% больше шансов избежать этого смертельно опасного заболевания.

И.о. министра также дала ряд рекомендаций, как предотвратить онкозаболевание. В частности, тем, кто курит, необходимо избавиться от этой привычки. Нужно придерживаться здорового питания, ограничить употребление алкоголя (ведь безопасной дозы не существует), избегать чрезмерного влияния солнечных лучей. Обязательно нужно проходить профилактические обследования.

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