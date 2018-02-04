Известный волонтер погиб в Днепре

В воскресенье, 4 февраля, в Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский. О гибели волонтера в ДТП написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поссорились с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет. Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП", - написал Филатов.

По данным gorod.dp.ua сегодня на Набережной Победы в Днепре столкнулись два автомобиля. В результате аварии водитель Kia – Леонид Краснопольский – погиб на месте. Подробности инцидента выясняют сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа