Стала известна причина аварийной посадки самолета МАУ в Тбилиси

В результате приземления на увеличенной скорости никто не пострадал

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" совершил аварийную посадку в Тбилиси в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков. Об этом рассказали представители МАУ, передает Интерфакс-Украина.

Как отметили в авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. В результате, приземление прошло благополучно. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

"За пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, рейсом PS516, отправлен другой самолет. Вылет рейса запланирован 5 февраля в 02:15 по местному времени", – добавили в МАУ.

Ранее сообщалось, что самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, в воскресенье, 4 февраля, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. Предполагалось, что причиной стала неисправность тормозной системы.