АТО: пять обстрелов, трое раненых

За прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. Двое наших бойцов получили ранения, еще один – боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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На донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Каменки и Новотроицкого. Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам возле Зайцево.