Из-за непогоды света нет в 112 населенных пунктах

В результате осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались 112 населенных пунктов в трех областях. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Остаются обесточенными 112 населенных пунктов в трех областях. А именно: во Львовской области - 95 населенных пунктов, в Закарпатской - 15 и в Ровенской – два", - говорится в сообщении.
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Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Напомним, ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в трех областях Украины 5 февраля.