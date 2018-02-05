Загреб потребовал от Киева новые самолеты взамен отремонтированных, - СМИ

Представители ВВС Хорватии объявили их неисправными и непригодными для использования

Власти Хорватии потребовали от Министерства обороны Украины заменить четыре неисправных самолета МиГ-21. Боевые машины были заказаны хорватами в Украине.

Об этом передает издание Jutarnji Vijesti, на которое ссылаются европейские СМИ.

"Хорватия хочет вернуть в Украину четыре дефектных боевых самолета МиГ-21 и просит Министерство обороны Украины заменить их четырьмя правильными самолетами с гарантией от государства", - сообщили хорватские журналисты.

Речь идет о самолетах, которые были приобретены Хорватией в Украине в рамках закупки подержанных машин после их капитального ремонта.

Через три с половиной года после этого представители Военно-воздушных сил Хорватии объявили их неисправными и непригодными для использования.

По данным журналистов, на прошлой неделе Минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту.

Напомним, стала известна причина аварийной посадки самолета МАУ в Тбилиси.