Тимошенко полетела завтракать и молиться с Трампом

Об этом сообщается на сайте партии.

"Делегация "Батькивщины" во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий", — сообщили в партии.

Отмечается, что руководство Верховной рады Украины проинформировано о командировке делегации "Батькивщины" по соответствующей процедуре.

Национальный молитвенный завтрак ежегодно проводят члены Конгресса и президент США. В этом году он запланирован на 8 февраля.

Отметим, что с 6 по 10 февраля пройдут пленарные заседания Верховной Рады Украины, которые Тимошенко и ее соратники пропустят в связи с этим.

Напомним, главы трех фракций не ходят на заседания комитетов Рады.