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Законопроект о сотрудничестве с Украиной внесен в Конгресс США

Законопроект о сотрудничестве с Украиной внесен в Конгресс США
Фото: Хвиля

Документ поможет Украине "защитить свою кибербезопасность от российских атак"

05.02.18 92
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В повестку дня включили законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом рассказал автор инициативы конгрессмен Брендан Бойл, сообщает Голос Америки.

По его словам, законопроект поддерживают представители среди обеих партий.

Он считает, что это поможет Украине "защитить свою кибербезопасность от российских атак".

Напомним, Порошенко утвердил основные принципы обеспечения кибербезопасности.

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