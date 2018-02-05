Украина должна создать Антикоррупционный суд до выборов

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.
Об этом он заявил 5 февраля на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения "Еврооптимисты", передает Лига.net
По его словам, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Мингарелли отметил, что коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия".
"Украине нужно выстроить такую линию. Поэтому нужен Антикоррупционный суд до выборов, и начать внедрение реформы приватизации и другие", - сказал посол ЕС
Напомним, следующие выборы президента Украины состоятся 31 марта в 2019 году.