Сутки в АТО прошли без потерь

За минувшие сутки боевики четыре раза обстреливали позиции украинских военных. В результате вражеского огня никто из наших бойцов не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении вся огневая активность боевиков была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье.