Гражданское общество не позволит вернуть Украину к автократии, - посол ЕС

Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли не сомневается, что Украина останется на пути демократии. Об этом он заявил 5 февраля на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения "Еврооптимисты", передает Европейская правда.

"Я верю в вашу страну. И это не потому, что я наивен или я не понимаю вашей страны, как некоторые считают. Я верю в Украину из-за того, что вы очень яркое гражданское общество. С таким обществом вы не сможете вернуться к автократии. Это просто невозможно", - пояснил посол.

Мингарели также подчеркнул, что Украина существенно изменилась за последние 4 года, и он считает, что украинское общество порой недооценивает эти изменения.

"То, что я наивен, правда, и то, что я не до конца понимаю вашу страну тоже правда. Но я знаю опыт других стран, который позволяет мне так утверждать", - добавил он.

Напомним, посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.