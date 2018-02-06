Украина получила еще один безвиз

Наши граждане могут свободно посещать Антигуа и Барбуду

Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда в Карибском море. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Торжественная церемония подписания документов о взаимной отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне при участии посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

Чалый подчеркнул, что подписание данного соглашения будет способствовать развитию важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды. Кроме того, взаимное введение безвизового режима свидетельствует о налаживании активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в частности относительно сотрудничества в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживания студенческих обменов и информирования стран Карибского региона о ситуации в Украине.

Напомним, Антигуа и Барбуда - государство на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря.