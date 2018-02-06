Срок ночного домашнего ареста Саакашвили истек, - адвокат

В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката политика Руслана Чорнолуцкого.

"Попытка вручить и огласить подозрение Михеилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря. Срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется", - сообщил он.

После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничен ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия.

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"Чтобы продлить сроки действия меры пресечения Саакашвили, Генпрокуратура должна обратиться в суд и аргументировано указать причины, почему они пропустили сроки подачи ходатайства о продлении сроков. Мы считаем, что пропуск срока подачи данного ходатайства – это грубое нарушение со стороны прокуратуры и основание для суда отказать в принятии к производству ходатайства о продлении меры пресечения ", - отметил адвокат.

Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Саакашвили может быть связано с намерением власти "очистить" статус политика для подготовительных действий, связанных с возможным принудительным выдворением его из Украины, или "готовить почву" для экстрадиции Саакашвили в Грузию.

При этом Чорнолуцкий отметил, что в ответ на его запрос от 15 января Министерство юстиции сообщило о продлении срока экстрадиционной проверки обстоятельств, которые могут препятствовать выдачи (экстрадиции) Саакашвили, до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.