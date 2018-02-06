Стартовала восьмая сессия Верховной Рады

В Верховной Раде открылась восьмая сессия VIII созыва народных депутатов.
"Уважаемые коллеги, в соответствии со ст. 83 Конституции Украины восьмую сессию ВРУ VIII созыва объявляю открытой", - заявил спикер парламента Андрей Парубий.
На заседание пришли члены Кабинета министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом, послы зарубежных стран, руководители центральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций.
Восьмая сессия продлится до середины лета.
Напомним, в январе 38 народных депутатов ни разу не голосовали.