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Главная » Страна » Зайцева превысила скорость и проехала на красный свет, - следствие
Трагедия в Харькове

Зайцева превысила скорость и проехала на красный свет, - следствие

Зайцева превысила скорость и проехала на красный свет, - следствие
Елена Зайцева / Фото: facebook.com/nikolay.krivolapoff

Автомобиль находился в исправном состоянии

06.02.18 236
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Елена Зайцева обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть шести человек, тяжкие и средней тяжести травмы еще шести человек. Об этом говорится в обвинительном акте, сообщает ТСН.uа.

Следствие пришло к выводу, что Зайцева нарушила ряд пунктов Правил дорожного движения (п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4). При этом ее автомобиль находился в исправном состоянии.

"Зайцева 18.10.2017 года примерно в 20:43, управляя технически исправным автомобилем Lexus RX 350 г.н. АХ 0032 ЭС, двигалась по улице Сумской со стороны площади Конституции, приближаясь к перекрестку с улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове, с превышением разрешенной скорости для движения в населенном пункте, а именно со скоростью не менее 80 км/ч, действуя неосторожно, проявила преступную самонадеянность, не приняв своевременных мер для уменьшения скорости движения транспортного средства вплоть до его остановки, при включении для него желтого, а затем красного запрещенных сигналов светофора, въехала на перекресток, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, г.н. АХ 7970 ЭМ, под управление Дронова Г.А., который двигался со стороны улицы Рымарская в направлении улицы Пушкинская в Харькове, после чего автомобиль Lexus RX 350, выехал на тротуар, где произошел наезд на пешеходов, чем Зайцева Е.А. грубо нарушила требования п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4 Правил дорожного движения Украины", - говорится в документе.

Также в обвинительном акте указаны обстоятельства, которые смягчают наказание для Зайцевой, - чистосердечное признание и добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшим.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

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