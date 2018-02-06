В Украине официально зарегистрированы 353 политические партии

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций на сегодняшний день Министерством юстиции зарегистрированы 353 политических партии. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает Укрифнорм.

"В соответствии с законодательством, регистрацией политических партий занимается Минюст. Если мы получили весь необходимый пакет документов, которые отвечают требованиям Конституции и законов Украины, уставу политической партии, в том числе необходимое количество подписей граждан, которые поддержали решение о ее создании, то регистрируем политическую партию. На сегодняшний день их зарегистрировано 353", - рассказала Сукманова.

Она отметила, что закон предусматривает проведение государственной регистрации по заявительному принципу и возлагает именно на заявителя ответственность за внесение в учредительные или другие документы, которые подаются для государственной регистрации, заведомо неправдивых сведений.

За государственную регистрацию партии, добавила заместитель министра юстиции, взимается административный сбор в размере 140 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, который на сегодня составляет около 240 тыс. грн.