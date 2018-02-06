В Донецкой области за два года погибли 49 мирных жителей, - полиция

В Донецкой области в течение 2016-2017 годов в результате боевых действий погибли 49 и получили ранения 328 мирных жителей. Об этом сообщил глава Нацполиции Донецкой области Николай Семенишин в интервью изданию "Комментарии.ua".

По его словам, 35 мирных жителей погибли под обстрелами в 2016-м году, еще 14 - в 2017-м.

"В течение 2017 года на Донетчине зафиксировано около 11,4 тысяч обстрелов со стороны боевиков. От них пострадали 120 мирных жителей. Из них 14 погибли (7 женщин, 6 мужчин, один ребенок). 106 мирных жителей были ранены (в том числе 6 детей). В 2016-м под обстрелами погибло 35 мирных жителей (31 мужчина и 4 женщины), 108 получили ранения", - сказал он.

По его словам, основные удары приняла на себя Авдеевка (погибли и пострадали 42 человека, повреждено 424 объекта инфраструктуры), Марьинка (29 погибших и раненых, 160 повреждений объектов инфраструктуры), Красногоровка (9 жертв и 83 повреждения объектов инфраструктуры).

В 2016-м году наиболее пострадали от обстрелов Авдеевка и Марьинка, а также Горловка и поселок Зайцево.

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В 2017 году были повреждены 954 здания (в 2016-м – 681), основная масса (707) – частные дома. Под ударом оказались также 118 квартир, 8 школ, 4 детских садика. Вместе с этим глава полиции отметил, что с 2014 года от рук боевиков погибли 17 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, из-за боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды.