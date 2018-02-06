Попытка депутатов отменить закон о реинтеграции Донбасса завершилась безрезультатно

Верховная Рада не смогла отменить решение о принятии закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает Украинская правда.
Проект соответствующего постановления Оппозиционного блока поддержали только 37 депутатов.
"37" за "- постановление отклонено. Это открывает путь к подписанию закона о деоккупации", - заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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Инициаторы постановления ссылались на нарушение регламента при принятии закона 18 января.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается агрессором, а контролируемые боевиками территории – временно оккупированными РФ.