Порошенко просит депутатов немедленно взяться за Антикоррупционный суд

Президент Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады без промедления приступить к рассмотрению законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом глава государства написал в Facebook.
"Впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта "Об Антикоррупционном суде", - написал он.
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Также президент призвал депутатов отменить электронное декларирование для общественных активистов.
Напомним, 18 января Рада отказалась рассматривать президентский законопроект об антикоррупционном суде.