Киевский городской совет расторгнул договор аренды земли с компанией «Фундація «Якісне житло»» по ул. Дегтярной, 2-4, 08.02.18. На этом участке застройщик планировал построить девятиэтажный отель, но против такого решения выступили местные жители. Новый объект, по их словам, оставил бы Воздвиженку без инфраструктуры и зеленых насаждений. Жителей поддержали мэр Киева Виталий Кличко, а также лидеры партии «Солидарность» Андрей Странников и «Самопомощи» Сергей Гусовский. Добиться позитивного решения горсовета удалось общими усилиями депутатов разных фракций

«Это уникальный день в истории Киева. Депутаты горсовета поддержали борьбу жителей за сквер и расторгли договор аренды с очень крупным киевским застройщиком. Инициативная группа жильцов Воздвиженки упорно боролась за то, чтобы в самом центре Киева появился красивый сквер, а не очередная высотка. Иногда и жители и активисты-градозащитники теряли надежду, что этот вопрос удастся сдвинуть с мертвой точки, за восемь лет безрезультативной борьбы многие из нас опускали руки. Но, победить жителям все-таки удалось и это большая радость», — говорит Татьяна Максименко, гражданский активист, градозащитник.

Девятиэтажную гостиницу на Воздвиженке планировалось построить к Евро-2012. Но эти планы так и не были реализованы, а с 2010 года участок ограждает забор. Местные жители с 2010 года протестуют против этого строительства и предлагают создать сквер. По соседству со стройкой в 2012 году, на оставшемся не ограждённом участке пересечении улиц Воздвиженской, Кожемяцкой и Дегтярной, открыли площадь Искусств.

Осенью прошлого года объект посетил Виталий Кличко. Тогда же снова был поднят вопрос остановки строительства и демонтажа забора.

2 октября 2017 года рабочая группа Киевсовета инициировала разработку проекта решения Киевсовета «О расторжении договора аренды земельного участка по адресу ул. Дегтярная, 2-4 в Подольском районе города Киева». Этот документ Киевский городской совет утвердил 8 февраля.

Глава депутатской фракции «Солидарность» в Киевсовете Андрей Странников, который и выносил постановление на голосование, рассказал, что указанный участок находится в границах археологического и культурного заповедников «Стародавній Київ», «Місто Володимира», а также памятника археологии «Культурный слой ремесленных слобод Гончары и Кожемяки ІХ-XVII ст.». Проводить строительные работы на этой территории — запрещено. По данным КП «Киевблагоустройство» контрольная карточка на нарушение благоустройства по ул. Дегтярной, 2-4 не выдавалась. Все это свидетельствует о том, что отель застройщик планировал построить с нарушением норм украинского законодательства.