Новое правительство ФРГ высказалось за миссию ООН на Донбассе

Подчеркивается, что Россия и Украина должны выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей

Урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без привлечения миссии ООН.

Об этом говорится в проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами, сообщает во вторник, 6 февраля, газета Rheinische Post, на которую ссылаются европейские СМИ.

В договоре отмечается, что Берлин и Париж продолжат прилагать усилия по разрешению конфликта на востоке Украины и реализации минских соглашений.

"Эти усилия направлены на соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелого вооружения и всех вооруженных единиц из этой области. Эти события должны быть поддержаны миссией ООН", — говорится в проекте договора.

Также подчеркивается, что Россия и Украина должны выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей.

Напомним, США расширили "кремлевский доклад" представителями ОРДЛО.