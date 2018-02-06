Рада переписала закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада внесла уточнения в закон о реинтеграции Донбасса, сняв трехлетнее ограничение на деятельность военно-гражданских администраций (ВГА).



Парламент принял изменения в закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163). За такое решение проголосовали 228 народных депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил Аппарат парламента максимально быстро подготовить закон к подписанию еще на сегодняшнем заседании. Таким образом, Верховная Рада приняла предложения по устранению несогласованностей в принятом законе. В частности, в законе "О военно-гражданских администрациях" исключено положение, согласно которому действие этого закона распространяется на период проведения антитеррористической операции и на 6 месяцев после дня завершения, но не более чем на три года со дня вступления в силу данного закона. Закон о военно-гражданских администрациях был принят 3 февраля 2015 года, напоминает УНИАН.

Среди прочего, в законе о реинтеграции Донбасса уточняется, что разведывательные органы Украины также могут привлекаться Генеральным штабом Вооруженных сил Украины для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Вместо этого Служба внешней разведки Украины изымается из этого перечня.

В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в частности, определение "инвалид" заменяется на "лицо с инвалидностью". Кроме того, устанавливается, что к лицам с инвалидностью вследствие войны относятся также лица с инвалидностью из числа лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО, осуществление мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания (ранее о заболевании речь не шла – ред.), полученных при проведении АТО, находясь непосредственно в районах АТО и в период ее проведения, во время мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Также в законе "О борьбе с терроризмом" определяется, что АТО может осуществляться одновременно (раньше - параллельно) с отпором вооруженной агрессии в порядке ст. 51 Устава ООН и/или в условиях введения военного или чрезвычайного положения в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховная Рада не поддержала разрыв дипотношений с РФ

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№ 7163). Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль. Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными. Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Берлин заинтересовался украинским законом о реинтеграции Донбасса

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию". Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.



Как писал "Фокус", сегодняшняя попытка депутатов отменить закон о реинтеграции Донбасса завершилась безрезультатно.