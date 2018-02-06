На Минобороны и СБУ подают в суд жители Балаклеи

Житель Балаклеи Харьковской области Андрей Усатенко подал в суд на Министерство обороны и Службу безопасности Украины из-за поврежденного во время взрывов на складе боеприпасов имущества.

Адвокат Роман Лихачев в эфире Громадського радіо сообщил, что в результате взрыва на арсенале была повреждена квартира Усатенко, сгорели автомобиль и гараж. По расчетам убытков, материальный ущерб составляет 318 231 грн.

Минобороны выплатило компенсацию за ремонт квартиры, однако отказывается компенсировать убытки на сумму в 242 006 грн за сгоревший автомобиль.

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"Что касается автомобиля, то ни одна из сторон не хочет компенсировать причиненный ущерб. Министерство обороны говорит, что это не их снаряды взрывались, а СБУ до сих пор не предоставляет данные о том, были ли диверсанты", - рассказал Лихачев.

По словам адвоката, Минобороны и СБУ затягивают рассмотрение дела, чтобы уклониться от выплаты компенсаций другим жителям Балаклеи, чье жилье также было повреждено в результате взрывов.

Иск Андрея Усатенко зарегистрирован в Киевском районном суде Харькова. В марте также начнется заседание по делу второго истца, дом которого был разрушен.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года на складах хранения боеприпасов,расположенных неподалеку от г. Балаклея Харьковской области, начались взрывы. Взрывы произошли на площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 мм и 152 мм).

По предварительным данным, причиной взрывов является диверсия.