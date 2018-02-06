Укрспецэкспорт опровергнул информацию о возвращении Хорватией непригодных МиГ-21

Государственная компания "Укрспецэкспорт" опровергла информацию СМИ о непригодности истребителей МиГ-21, которые Министерство обороны Хорватии закупило у Украины.

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет", - говорится в заявлении украинской компании.

Согласно официальной позиции Укрспецэкспорта, эта дезинформация обусловлена ​​недобросовестной конкуренцией со стороны России, которая вместе с Украиной приняла участие в тендере по выполнению капитального ремонта десяти вертолетов Ми-171Ш хорватского Минобороны.

По информации военного издания Defender.hr, Хорватия заключила договор с АО Вертолеты России, несмотря на то, что украинское предприятие имеет значительно больший опыт по выполнению капитального ремонта таких вертолетов, а также санкции Европейского Союза против РФ, добавили в компании.

Напомним, что издание Jutarnji List со ссылкой на информированные источники в хорватском Минобороны сообщило, что Хорватия хочет вернуть четыре нерабочих истребителя МиГ-21 и просит Минобороны Украины заменить их на четыре исправных самолета с государственной гарантией.