Средствами государственного Фонда энергоэффективности будет распоряжаться Зубко

Кабинет министров Украины назначил Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства главным распорядителем средств государственного Фонда энергоэффективности.
Об этом сообщает Громадське.
В постановлении правительства отмечается, что распределение бюджетных средств по направлениям на соответствующий бюджетный период осуществляется по согласованию с Минрегионом.
Отметим, Фонд энергоэффективности начал работу в январе этого года. Он будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установления эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные. Форма предоставления средств – частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности.
Напомним, Гройсману нужно еще 50 млн евро на энергоэффективность.