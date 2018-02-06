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Главная » Страна » Средствами государственного Фонда энергоэффективности будет распоряжаться Зубко

Средствами государственного Фонда энергоэффективности будет распоряжаться Зубко

Средствами государственного Фонда энергоэффективности будет распоряжаться Зубко
Геннадий Зубко / Фото пресс-службы Кабмина

Фонд начал работу в январе этого года

06.02.18 21
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Кабинет министров Украины назначил Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства главным распорядителем средств государственного Фонда энергоэффективности.

Об этом сообщает Громадське.

В постановлении правительства отмечается, что распределение бюджетных средств по направлениям на соответствующий бюджетный период осуществляется по согласованию с Минрегионом.

Отметим, Фонд энергоэффективности начал работу в январе этого года. Он будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установления эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные. Форма предоставления средств – частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности. 

Напомним, Гройсману нужно еще 50 млн евро на энергоэффективность.

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