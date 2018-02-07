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Главная » Страна » АТО: боевики увеличили количество обстрелов
АТО: боевики увеличили количество обстрелов
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация на Донбассе

АТО: боевики увеличили количество обстрелов

Трое наших бойцов получили ранения, один – боевую травму

07.02.18 19
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За минувшие сутки зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения, еще один - получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении  враг активизировался у Троицкого - оккупанты неоднократно вели огонь по нашим позициям из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов. Из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал защитников Крымского, из гранатометов - защитников Катериновки, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской.  

Также боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. Из 82-мм миномета и пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм - в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Богдановки противник совершил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного - из стрелкового оружия.

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