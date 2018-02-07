В Донецкой области трое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета

В Красногоровке (Донецкая область) трое детей 14, 9 и 3 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Страшное происшествие случилось вчера вечером, около 21:00, в Красногоровке. Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девушка сидела спиной к малышам", - написал он.

Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы.

Сейчас все трое детей находятся в больнице. Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детскому хирургу - соответствующий специалист прибыл из Днепра.

Правоохранители разбираются в причине трагедии.