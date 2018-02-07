Синоптики предупреждают о сильных метелях и гололеде на дорогах

В результате прихода активного циклона в Украине в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.

В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомиськой, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях синоптики прогнозируют сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Кроме того, 8 февраля и ночью 9 февраля ветер усилится до 15-20 м/с.

В ГСЧС отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных).