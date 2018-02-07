Дети в Краснагоровке получили ранения, играясь с разрывной пулей

В это время родители в соседней комнате смотрели телевизор и распивали алкоголь

В Красногоровке Донецкой области трое детей получили ранения в результате взрыва разрывной пули калибра 12,7 мм. Об этом сообщил руководитель местной военно-гражданской администрации Олег Леванчук, сообщает Громадське Радіо.

Происшествие произошло вечером 6 февраля на одной из улиц частного сектора в доме многодетной семьи. По данным полиции, при взрыве родители малышей в соседней комнате употребляли алкогольные напитки. Дети играли на кухне.

"Мама смотрела телевизор, старшие играли с телефоном в соседней комнате, а на меньших никто внимания не обращал. Дети на улице нашли предмет, похожий на разрывную пулю калибра 12,7 мм. Принесли тихонько домой, что-то крутили, крутили и она разорвалась. Дети могли неосторожно ударить ею о твердый предмет, например о стол, там нашли осколки", - рассказал Леванчук.

В результате взрыва пострадали 10-летний мальчик, девочка 3 лет и 10 месяцев и девочка 14 лет

"У мальчика травматическая ампутация трех пальцев на руке, проникающее ранение в живот, но важные органы не задело. Направили санавиацией в Лиман в отдел травматологии. У (младшей, - ред.) девочки ранения живота, задело кишечник. Три осколка вытащили. Сейчас она находится в реанимации в Курахово. Там находится и старшая девочка, которой осколками посекло спину, ногу, левую часть бедра", - отметил Леванчук.

Напомним, мины на Донбассе ежедневно ставят под угрозу жизни 220 тыс. детей.