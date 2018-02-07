Укрзализныця начала продавать билеты на региональные поезда через интернет

Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на региональные поезда 800-й. Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов в Facebook.
"С 7 и с 10 февраля через Интернет можно приобрести билеты на большинство региональных поездов (800-й нумерация) с оформлением электронного проездного документа. Его не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные", - написал он.
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Проводники обеспечены мобильными терминалами контроля.
По информации Кравцова, региональными поездами ежегодно пользуются 4 млн человек.