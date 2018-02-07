Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Климкин об "антибандеровском законе": историческая правда не устанавливается законами
Сложности украино-польских отношений

Климкин об "антибандеровском законе": историческая правда не устанавливается законами

Климкин об "антибандеровском законе": историческая правда не устанавливается законами
Павел Климкин / Фото: УНИАН

Законодательные акты не помогут в поисках истинны

07.02.18 72
000

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подписание президентом Польши Анджеем Дудой скандального закона об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". Об этом он написал в Twitter.

"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она либо есть, либо ее нужно искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут", - написал Климкин.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.

Вечером 6 февраля президент Анджей Дуда подписал скандальный закон.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Дуда подписал закон об Институте национальной памятиИзраиль отреагировал на решение Дуды подписать скандальный закон о ХолокостеДуда намерен подписать "антибандеровский закон"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 8163
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 5628
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 23804
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 4916
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 3818
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 3196
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 9771
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2045
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 2743
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2332
  1. Как чешские политики с российскими военными в Крыму фотографировались 11256 / 12585
  2. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 6819 / 7711
  3. За день богатейшие люди мира обеднели на 114 млрд долларов 3636 / 6095
  4. В ОБСЕ прокомментировали украинский образовательный закон 2950 / 3310
  5. Историческое событие: запуск сверхтяжелой Falcon Heavy 2812 / 3113
  6. Кабмин против Нацбанка. Как новая учётная ставка НБУ повлияет на экономику Украины 2599 / 2793
  7. Акции крупнейших нефтяных компаний мира стремительно падают 2512 / 2860
  8. SpaceX показала, как Tesla Roadster летит к Марсу 2363 / 2699
  9. Борис Ложкин 1791 / 9272
  10. Настоящие миротворцы. Как миссия ООН сможет завершить конфликт на Донбассе 1753 / 2200
  1. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 54 / 7711
  2. Как чешские политики с российскими военными в Крыму фотографировались 19 / 12585
  3. Историческое событие: запуск сверхтяжелой Falcon Heavy 11 / 3113
  4. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 10 / 5628
  5. Настоящие миротворцы. Как миссия ООН сможет завершить конфликт на Донбассе 10 / 2200
  6. Не надо бояться низких жанров, — Павел (Паштет) Белянский 9 / 1820
  7. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 8 / 4459
  8. SpaceX показала, как Tesla Roadster летит к Марсу 7 / 2699
  9. Публичный реестр должников по уплате алиментов заработал в Украине 6 / 808
  10. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 6 / 12676
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.