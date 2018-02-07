Климкин об "антибандеровском законе": историческая правда не устанавливается законами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подписание президентом Польши Анджеем Дудой скандального закона об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". Об этом он написал в Twitter.

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"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она либо есть, либо ее нужно искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут", - написал Климкин.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.

Вечером 6 февраля президент Анджей Дуда подписал скандальный закон.