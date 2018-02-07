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Антикоррупционный комитет ВР рекомендовал три кандидатуры аудитора НАБУ

Антикоррупционный комитет ВР рекомендовал три кандидатуры аудитора НАБУ
Марта Борщ / Фото: therecorder.com

Среди них и Марта Борщ

07.02.18 2098
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал спикеру ВР Андрею Парубию поставить на голосование три кандидатуры на должность аудитора НАБУ: Марту Борщ, Карлоса Кастренсану и Сергея Гончаренко.

Такое решение было принято на заседании комитета в среду, 7 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что кандидатуры профессора Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, бывшего прокурора США Марты Борщ и бывшего прокурора Испании Карлоса Кастренсаны предлагались для голосования в ВР и в прошлом году.

"Марта Борщ и Карлос Кастренсана прошли конкурсный отбор в нашем комитете на аудитора НАБУ. Надо, чтобы Верховная Рада определилась по этим кандидатурам", - предложил на заседании член комитета, внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Он также напомнил, что Сергей Гончаренко также прошел конкурс. За данное предложение проголосовало большинство членов комитета.

Кроме того, комитет поддержал предложение обратиться к Парубию для решения вопроса об избрании главы антикоррупционного комитета. В данный момент работу комитета возглавляет первый заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции "Народного фронта" Юрий Савчук.

Напомним, Сытник сказал, сколько судей достаточно для запуска антикоррупционного суда.

 

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