На грузинку, воевавшую в силах АТО, напали в Тбилиси

В Тбилиси напали на полковника грузинской армии Додо Гугешашвили, которая воевала на Донбассе на стороне сил АТО.
Об этом сообщаю европейские СМИ со ссылкой на грузинское издание 1tv.ge.
32-летний сын Гугешашвили скончался на месте от полученных ранений. Саму женщину с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
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Преступникам при этом удалось скрыться.
Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и покушения на убийство при обстоятельствах, отягчающих наказание.
Сообщается, что Гугешашвили ранее принимала участие в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии. В 1990-х она участвовала в деятельности военизированного формирования "Мхедриони". В 2014 году качестве добровольца занималась подготовкой украинских бойцов в зоне АТО.
Напомним, Германия в своем коалиционном договоре прописала тему Донбасса.