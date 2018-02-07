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Главная » Страна » Интеллектуальной собственностью в Украине займется Кубив

Интеллектуальной собственностью в Украине займется Кубив

Интеллектуальной собственностью в Украине займется Кубив
Степан Кубив / Фото: facebook.com/mineconomdev

Кабмин создал временный совещательный орган

07.02.18 41
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Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом проинформировали в пресс-службе Кабмина.

Новый орган создается по инициативе Минэкономразвития и будет осуществлять координацию процессов по функционированию и развитию системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине.

Совет будет действовать как временный совещательный орган при правительстве. Возглавит его первый вице-премьер Степан Кубив.

"Создание Совета является очередным важным шагом к развитию системы интеллектуальной собственности в Украине, что является важным приоритетом работы правительства. Это также соответствует обязательствам Украины в рамках международных соглашений, которые являются частью мировой системы охраны прав интеллектуальной собственности", - отметил Кубив.

Основными задачами Совета являются:

- координация взаимодействия органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;

- определение путей и механизмов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании и реализации госполитики в сфере интеллектуальной собственности;

- разработка предложений в сфере интеллектуальной собственности (в частности, по развитию этой сферы, обеспечению интеграции Украины в международное и европейское интеллектуальное пространство и тому подобное).

В состав Совета войдут 30 человек, среди которых: руководители центральных органов исполнительной власти, силовых структур, представители законодательной и судебной власти, руководители предприятий и общественных организаций.

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